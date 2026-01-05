Son Mühür- Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla yine gündemin merkezine oturdu.

Özel hayatı, evlilikleri ve çıkışlarıyla sık sık konuşulan Sayan, bu kez kadınlara yönelik dikkat çeken bir öneride bulundu. Ünlü isim, ilk buluşmalarda yapılması gerekenlere dair sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yedi evlilik, bir oğul

Bugüne kadar tam yedi kez nikah masasına oturan Seda Sayan’ın Oğulcan Engin isminde bir oğlu bulunuyor. Sayan, son olarak 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmişti.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı, son açıklamasıyla bu kez toplumsal bir konuya dikkat çekti.

“İyi ve dürst erkek bulmak zorlaştı”

Seda Sayan, kadınların doğru ve güvenilir bir eş adayı bulmakta zorlandığını dile getirerek, evlilik yolunda atılan ilk adımların büyük önem taşıdğını vurguladı.

Günümüzde “iyi ve dürst” bir erkek bulmanın giderek zorlaştığını söyleyen Sayan, kadınlara temkinli olunması çağrısında bulundu.

"GBT yaptırın"

Ünlü şarkıcı, ilk buluşmalara dair yaptığı açıklamayla sosyal medyada adeta olay yarattı. Sayan, “Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın” sözleriyle dikkat çekti. Bu çıkış, kısa sürede gündem olurken binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.