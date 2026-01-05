Son Mühür-Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmuştu.

Büyük yankı uyandıran bu evlilik, özellikle aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. Ancak çift, evliliklerinde henüz 3,5 ay geride kalmışken boşanma kararı aldıklarını ima eden hamleler yaptı.

Ceylan’ın Instagram’da kullandığı “Erbil” soyadlı hesabını kapatması ve Mehmet Ali Erbil’in düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Anlaşmalı boşanma mümkün değildi

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Erbil ve Ceylan’ın evliliklerinde henüz bir yıl dolmadığı için anlaşmalı boşanma yoluna gidemeyecekleri öğrenildi. Bu detay, yaşanan krizin hukuki boyutunu da gündeme getirmişti.

Ayrılığın nedeni ne?

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ayrılığın temel nedeni, aralarındaki yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve sık sık yaşanan tartışmalar oldu. Çiftin farklı hayat tarzları ve beklentileri, evlilikte gerilime yol açan başlıca etkenler arasında gösterildi.

Sürpriz barışma açıklaması geldi

Ayrılık iddialarının ardından günlerce sessiz kalan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez TikTok’ta birlikte açtıkları canlı yayınla gündeme geldi. Yayında samimi halleriyle dikkat çeken çift, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

Gülseren Ceylan, kendisine yöneltilen sorulara şu sözlerle yanıt verdi: “Barıştık evet! Evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum ben.”