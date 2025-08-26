Son Mühür- Ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemde adını kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerinin hedefi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bu kez en yakınındaki isimlerden birinin dolandırıldığını duyurdu.

Doktorunu dolandırmaya çalıştılar

Seda Sayan, daha önce doktorunun bu yöntemle dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. O olayda durumun zamanında fark edildiğini ve herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını belirtti.

En yakınındaki ismi kandırdılar

Ünlü sanatçı, son kurbanın ise çok sevdiği dostu Doğan olduğunu açıkladı. Dolandırıcıların, kendisinin konuşma tarzını taklit ederek arkadaşıyla iletişime geçtiğini ifade eden Sayan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Şimdi telefonu kapattım, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan’ı aramışlar. Benim adımı kullanıp, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar.”

“Bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?”

Olay karşısında tepkisini dile getiren Seda Sayan, takipçilerine ve kamuoyuna önemli uyarılarda bulundu.

“Bu dolandırıcılıklara dikkat edin rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz.

Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz varsa, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz.”

“Dikkatli olun”

Yaşanan olayın ardından Sayan, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini yineledi. “Kimden gelirse gelsin, teyit etmeden para göndermeyin” diyen sanatçı, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için takipçilerine seslendi.