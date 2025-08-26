Son Mühür/ Begüm Mol- Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği “Süleyman Çakır” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada ilgi çeken bir paylaşıma imza attı. Yürüdüğü anları paylaşan Kaynarca, videoya dizideki meşhur repliklerden birini ekledi.

Ünlü repliği yeniden gündeme taşıdı

Kaynarca, paylaşımında Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın söylediği, “Çok üstüme geliyorlar. Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak.” sözlerinin yer aldığı sahneyi videoya monte etti.

Hafızalara kazınan karakterler

Sanatçı, Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır’ın yanı sıra, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle de televizyon izleyicisinin hafızasında yer edinmişti.

Sosyal medyada yorum yağdı

Kaynarca’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, videoya eklenen sözlerin anlamı üzerine net bir yorum yapamayarak farklı tepkiler gösterdi.