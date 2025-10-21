Son Mühür - Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki ilginç bir olayla gündeme geldi. Kuzey Makedonya’nın Gostivar kentinde yapılan yerel seçimlerde bir seçmen, oy pusulasına “Osimhen 45” yazarak sembolik olarak 26 yaşındaki futbolcuya oy verdi.

Gündem oldu

Vardarpress’in haberine göre, bu esprili oy tercihi sosyal medyada hızla gündem olurken, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından yoğun ilgi ve olumlu yorumlarla karşılandı.