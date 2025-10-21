Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında, 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin karşılaşmasında, Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet hakem olarak görev yapacak.

VAR ve yardımcı hakemler

UEFA’nın duyurusuna göre, saat 19.45’te başlayacak mücadelede Jakob Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Mikkel Redder görev yaparken, VAR’da Jonas Hansen, AVAR’da ise Jens Maae yer alacak.