Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde düğün salonu bulunmadığı için uzun süredir pazar yerinde yapılan düğünler, hem ilçe sakinlerinin hem de ilçeye gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 9 bin nüfuslu ilçede, CHP’li belediyeye ait pazar alanı gündüzleri esnafın tezgâh açtığı mekân olurken, akşamları ise müzikli eğlencelere ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşlar şikayetçi

Pazaryerinde gerçekleştirilen düğünler özellikle çevrede oturan vatandaşların tepkisine neden oluyor. Haftada ortalama üç gün düzenlenen eğlenceler sebebiyle evlerinde huzur bulamadıklarını ifade eden ilçe sakinleri, gürültüden dolayı yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Seçim vaadi hayata geçmedi

İlçede yaşanan bu tablo, belediyenin seçim döneminde gündeme getirdiği düğün salonu projesini hayata geçirmemesi nedeniyle tartışma konusu oldu. CHP’li belediyenin düğün salonu projesini gerçekleştirmemesine ek olarak, pazaryerinde yapılan düğünlerden kira bedeli alması da vatandaşlar arasında rahatsızlık yarattı.

İlçeye gelenler şaşkınlık yaşıyor

Başmakçı’ya dışarıdan gelen ziyaretçiler, pazar tezgâhlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen düğünleri gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İlçe halkı ise hem düğün salonu eksikliğinin giderilmesini hem de pazar alanında yaşanan bu uygulamanın sona ermesini istiyor.