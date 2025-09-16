Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İscehisar-Afyonkarahisar karayolu güzergâhında meydana geldi. İscehisar Belediyesi’ne ait yolcu midibüsü, yoğun yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içinde sıkışan yolcuların bulunmadığı, ancak devrilmenin şiddetiyle savrulan yolculardan 12’sinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar 3 farklı hastaneye kaldırıldı

Hafif yaralı 12 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis soruşturma başlattı

Kazanın ardından midibüsün bulunduğu bölgeye trafik ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi, yol bir süre kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Yetkililer, yağışlı havalarda aynı güzergâhta benzer kazaların yaşanabildiğine dikkat çekti. Sürücülere hız limitlerine uymaları ve özellikle akşam saatlerinde kayganlaşan yollar nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.