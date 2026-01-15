Son Mühür/ Osman Günden - Ahmet Doğruyol, yaptığı basın açıklamasında enflasyon oranında yapılan artışların zam olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Bu tür artışların yalnızca alım gücünü koruma çabası olduğunu belirten Doğruyol, açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmaması halinde sabit ücretlilerin doğrudan yoksullaştığını kaydetti.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklandığını hatırlatan Doğruyol, TÜİK’e göre yıllık enflasyonun yüzde 30,89, ENAG’a göre ise yüzde 56,14 olduğunu aktardı.

“Yüzde 18,61 artış sefalete sürükledi”

2026 Ocak ayı itibarıyla memur ve emekliye yapılan yüzde 18,61’lik maaş artışının ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini belirten Doğruyol, bu artışın memur ve emekliyi sefalete sürüklediğini söyledi. Gıda ürünlerinde son bir yılda yüzde 100’ü aşan artışlar yaşandığını vurgulayan Doğruyol, verilen artışın ilk aylarda eriyeceğini ifade etti.

Doğruyol, “Memur yoksul, asgari ücretli aç, emekli ise yiyecek ekmeğe muhtaç hale getirildi” değerlendirmesinde bulundu.

Vergi dilimleri ve toplu sözleşme eleştirisi

Vergi borçları silinen şirketler bulunduğunu hatırlatan Doğruyol, memurun vergi diliminin sabitlenmemesini eleştirdi. Maaş artışlarının vergi dilimleri yoluyla geri alındığını savunan Doğruyol, vergi oranlarının yüzde 15’te sabitlenmesi gerektiğini kaydetti.

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme’nin daha ilk aydan hükmünü yitirdiğini öne süren Doğruyol, sabit gelirlinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü dile getirdi.

“Verilen sözler tutulmadı”

Ahmet Doğruyol, memura verilen 3600 ek gösterge, kira yardımı ve ikramiye sözlerinin hayata geçirilmediğini ifade etti. 1000 TL’lik seyyanen artışın sorunları çözmeye yetmediğini belirten Doğruyol, memur ve emekliye acilen ek zam yapılması gerektiğini vurguladı.

“Vergi dilimleri sabitlenmeli”

Memurun maaşının yoksulluk sınırının, asgari ücretin açlık sınırının, en düşük emekli maaşının ise asgari ücretin altında olmaması gerektiğini ifade eden Doğruyol, ücret politikalarının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Doğruyol, hükümete yakın sendikalara da tepki göstererek, sahip oldukları gücü memurun alım gücü, emekli maaşları ve seyyanen artışların emekliliğe yansıtılması için kullanmaları gerektiğini belirtti.

“Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Açıklamasının sonunda Doğruyol, BASK olarak yaşam hakkı ve adalet talebinden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, bağımsız sendikacılık mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.