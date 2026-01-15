Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir İl Kadın Kolları’nda dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İzmir’in sorunlarına değinen AK Partili İnan, CHP Genel Merkezi’ni sert bir dille eleştirdi, “İzmirli olun İzmirli, İzmirli olmayan çapulcuları Ali Mahir Başarırları, Veli Ağababaları bu şehrin koridorlarına sokmayız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de hizmetler üzerinden tepki gösteren İnan, “Tüm engelleniyoruz yalanlarınızı deşifre edeceğiz” mesajı verdi.

“2028 yılında yeni bir zafer kazanacağız”

AK Partili İnan’ın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

“2026 yılına girdik. Bu yılda partimizin, kutlu hareketimizin 25’inci yılını 14 Ağustos’ta kutlayacağız. 25 yıl içinde 24 yılını aziz milletimizden aldığımız destekle hamdolsun sandıktan iktidar olarak çıktık, partimizi iktidar yaptık ve Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı seçtirdik. Dünyada böyle bir örnek yok. 25 sene içindeki başarı için, İzmir’deki başarı için kim en fazla çaba, gayret gösterdi diye milletvekillerine, başkanlara göre değil; alın terine göre yapsak 25 sene içinde Recep Tayyip Erdoğan’ın hak davası için en büyük mücadeleyi ortaya koyan AK Kadınlarımızdır deriz. Başarılarımızı kadın kollarımızın üstün çabalarıyla yaptık. Sizlerin duası ve çalışmalarıyla partimizin ikinci 25 yılına hep beraber gireceğiz. 2028 yılında sizlerin desteği ile yeni bir zafer kazanacağımızı ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı ilan edecek, yeniden kazanacağız.

Özel’e İzmir’den seslendi! “CHP’li vekilleri İzmir’de gören var mı?”

Çok daha üzerinde bir oy ile İzmir’de mücadele ediyoruz. Bu partimizin üye artışından da belli oluyor. Diğer partiler İzmir’de yere çakılırken, 50 bin üye AK Parti ailemize katıldı. Özgür Özel blöf dolu konuşmalarını Silivri’deki baş hırsız için yapıyor. Acaba Özel, sana İzmir’den seslenmek istiyoruz: 31 Mart 2024 seçimlerinde almış olduğun oy oranlarına Bursa’da, Afyon’da sahip olduğunu mu sanıyorsun? İzmir’de aldığın oy oranına sahip olduğunu mu düşünüyorsun. Erken seçimleri tarihin kara çöplüğüne attık, blöflerine gelmeyiz. İzmir için çalışıyoruz. Siz, İzmir’in sokaklarında, mahallelerinizdesiniz. CHP’li vekilleri gören var mı? İsmini, cismini bilenler var mı? Cemil Tugay Ankara’daki dosyaları hatırlatıyor. Tüm dosyaları da önüne koyuyoruz. Parlamento çoğunluğun var, neden acaba milletvekilleriniz bu şehir için dertlenmiyor. İzmir’de bir gece dahi kalmamış olanları ithal vekil yaptılar. Onlar İzmirli değil. İzmirlileri Cumhur İttifakı temsil ediyor, AK Parti temsil ediyor.

Başarır ve Ağababa tepkisi: Bu şehrin koridorlarına sokmayız!

Trafikle bu şehrin ömrünü tüketiyor, susuzlukla temel yaşam hakkını elinden alıyorsunuz. Yazları bu şehre çile çektiriyorsunuz. Haydi, bunlarla ilgilenmiyorsunuz. İzmir’de yaşayan bir genç olarak çağrı yapalım: Ey Cemil Tugay ve ilçe belediyeleri, bir sorumluluğunuz varsa buradan size ödev veriyoruz. İzmirli olun İzmirli, İzmirli olmayan çapulcuları Ali Mahir Başarırları, Veli Ağababaları bu şehrin koridorlarına sokmayız.

“Pavyon masalarında hesap yapıp…”

Bari belediyelerinizdeki düzensizliklere sahip çıkın. Bunları sonuna kadar takip edeceğiz. İzmir’de siyaset yaparken bize oy verenlerin hakkını savunuyoruz. Bizim ne olduğumuzu çok iyi bilirler. Biz pavyon masalarında hesap yapıp genel başkan seçmişlerin eseri değiliz. Yolsuzluğun rüşvetin kitabını yazanların eseri değiliz. Bizi çocukluktan alıp bu makamlara yetiştiren Recep Tayyip Erdoğan’ın evlatlarıyız. Sayın Özel, sayın Başarır, bizi çapsız arkadaşlarınızdan sanmayın! Silivri’de rehin olmuş kişilere bu şehirde asla pabuç bırakmayız.

“İzmir’de ‘ama’lı cümelerle haksızlık ediyorlardı”

2026 tuhaf zamanların yılı oldu. O nedenle biz kendimiz gibi olacağız. Hatırlayın, iki sene önce tüm dünyada LGBT-i kampanyası vardı. O günkü belediye başkanı Tunç Soyer de belediye başkanı seçildiğinde ilk ‘LGBT-i protokolü imzalayacağız’ diyordu. Biz bu zihniyete prim vermedik. Şu anda dünyada karşıtlık yürüyor. 7 Ekim’e varana kadar 75 yıl boyunca İsrail’in bir işgal politikası vardı. O dönemde söylenenler de hafızamızda; Gazze’de şehit olanları rahmetle anıyoruz. Çocukları öldü, narkozsuz ameliyat oldular. Hiçbir acı, Gazze’de yaşandığı gibi yaşanmadı. Hamas en güçlü direniş hareketi derken birileri İzmir’de ‘-amalı’ cümleler yaparak Gazzeli kardeşlerimize haksızlık ediyordu. İki sene sonra bizimle aynı fikre geldiler. Cumhurbaşkanımıza hedef alan paylaşımlar yapıldı. Tüm Türkiye tepki gösterdi. Partimiz kurulduğundan itibaren ‘Sizin de sonunuz Menderes gibi olacak’ diyenleri unutmadık. Bu teşkilatlar 15 Temmuz’da tarih bir parantezini kapattı, darbeleri tarihin kara çöplüğüne gönderdi. Temel hak ve özgürlükleri ne olursa olsun savunacağız. Bugün başörtülü valimiz, akademisyenimiz, polisimiz var. Herkes rahatlıkla ırkını, dilini söylüyor; isteyen herkes istediği gibi giyiniyor. Karışan var mı yok? Bu 25 yıllık mücadelenin, Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin sonucudur.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a ‘Phuket’ çıkışı: İlk seçimde tatile göndereceğiz

Bugün İzmir’de çöpler toplanamıyor, susuzluk var, beyefendiler temizlikçi kardeşlerimizin maaşını ödeyemiyor ama tropik adalara tatile gidiyor. Bizim sizin nereye gittiğiniz umrumuzda değil. Ama çalışanlar evine ekmek götüremezken Phuketler’de tatil yapıyorsanız sizin çapsızlığınızın ve beceriksizliğini göstermek bizim boynumuzun borcu. İlk seçimde onları tatile göndereceğiz. Kendi cebimizden verip hepsini Maldivlere, tropik adalara göndereceğiz. Yeter ki İzmir’den uzak dursunlar.

“Tüm engelleniyoruz yalanlarınızı deşifre edeceğiz”

Susuzluk var. Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmirliler ödüyor. Altyapı yapmıyorlar. Neden üzerinize düşeni yapmıyorsunuz? Çünkü beceriksizler. 25 sene yan gelip yattılar şimdi ‘Engelleniyoruz’ diyorlar. Geçin bunları. Tüm engelleniyoruz yalanlarınızı deşifre edeceğiz.

“Özgür Özel düğüne gelebilir, biz hizmet için geliyoruz”

DSİ’de Manisa sorunu çözen biz olduk. Karşıyaka Stadı’nı çözen biz olduk. Opera Binası’nda tıkanıklık var dediler, çözen biz olduk. Mavişehir’de 2 buçuk milyar TL ayırıp Körfez’in kenarındaki zengin mahallelerine opera binası yapıyorlar. Ama Bayraklı’da Cengizhan Mahallesi’ne bir şey yapan var mı? Konak’a, Kadifekale’de, Buca’nın İzmir’in arka sokaklarında yaptığınız bir şey var mı? Bunlar o paraları transfer ederler, yazın da İzmir’in çocuklarını susuz bırakırlar. Bunu 2024’te Ceyda Hanım ve Hamza Bey çok anlatmaya çalıştı. Takdir bu oldu. Ancak biz daha çok anlatacağız. Özgür Özel İzmir’e düğüne gelebilir; biz İzmir’e hizmet için geliyoruz. Siz olmasanız, bu teşkilatlar olmasa bizim hiçbir anlamımız yok. Biz bu şekilde haykırıyorsak AK Kadınlarımızın desteği sayesinde…”