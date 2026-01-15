Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir Pazarcılar Esnaf Odası’nda 12 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen ve mevcut başkan Hamdin Erişen’in yeniden başkan seçilmesiyle sonuçlanan olağan genel kurulun iptal edildiği öğrenildi. Seçimlerin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen alınan iptal kararı, İzmir esnaf camiasında adeta deprem etkisi yarattı. İl Seçim Kurulu’nun kararıyla birlikte gözler hem gerekçelere hem de yeniden yapılması muhtemel seçim takvimine çevrildi. İptal kararı sonrası Son Mühür’e konuşan Erişen, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

“Tamamen matbaa hatası”

İptal kararının gerekçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erişen, “Bir arkadaşın soyadında bir harf değişikliği var. Bir de tamamen matbaa hatasıyla listede bir kişinin adı iki sefer yazılmış. İl seçim kurulu da bu nedenle iptal kararını açıkladı” dedi. Seçim sürecine yönelik iddialara sert ifadelerle yanıt veren Erişen, “Hırsız değiliz, uğursuz değiliz. Ben insanları yarı yolda bırakmam, maliyeti bana ne olursa olsun. Benim rantla işim yok. Esnaf benim ailem, onları yalnız bırakmam. Onlar beni yalnız bırakırsa teşekkür eder, çekilirim” ifadelerini kullandı.

“Bir dahaki seçimde farkı daha da açacağım”

Erişen, iptal kararına rağmen soğukkanlı olunması gerektiğini vurgulayarak, “Herkes kimin haklı olduğunu biliyor. Soğuk kanlı olunması gerek. Bir dahaki seçimde farkı daha da açacağım” diye konuştu. Sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Erişen, “Üst kurul onaylamazsa iptal olmayacak. Onaylarsa tekrar seçime gidilecek” sözleriyle son noktayı koydu.

Kıran kırana geçen yarış Erişen’in zaferiyle sonuçlanmıştı

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası’nın olağan genel kurulunda, mevcut Başkan Hamdin Erişen ile rakibi Faysal Acar arasında kıyasıya bir yarış yaşanmış, yoğun katılımla gerçekleşen seçimde sandıktan Erişen galip çıkmıştı. Güven tazeleyerek yeniden başkanlık koltuğuna oturan Erişen, seçim zaferini ekibiyle birlikte kutlamıştı. Ancak seçimlerin ardından yapılan itirazlar, süreci bambaşka bir noktaya taşıdı. Edinilen bilgilere göre, seçim sürecine ve listelere yönelik itirazlar İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi ve seçimlerin iptaline karar verildi. Kararın ardından odada seçim atmosferi yeniden hareketlenirken, pazarcı esnafı büyük bir belirsizliğin içine girdi.