Son Mühür- Kentte faaliyet gösteren bir butiğin 15’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, moda tutkunlarını bir araya getirdi. Yeni sezon tasarımlarının sergilendiği defilede, ünlü model Şebnem Schaefer podyuma çıkarak ilgi odağı oldu. Etkinlik, renkli sahneleriyle katılımcılardan tam not aldı.

Sıra gecesinde Urfa kültürünü yaşadı

Defile sonrası düzenlenen sıra gecesine katılan Schaefer, yöresel müzikler eşliğinde davetlilerle birlikte halay çekti. Şanlıurfa’nın kültürel atmosferinden etkilendiğini dile getiren ünlü model, gece boyunca keyifli anlar yaşadı.

Şebnem Schaefer kimdir?

Türk bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak Almanya’nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen Şebnem Schaefer, 15 yaşında modelliğe adım attı. 2001 yılında Ford Super Model of the World yarışmasında birincilik elde eden Schaefer, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Modellik çalışmalarının yanı sıra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Schaefer, O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filmleri ile Emret Komutanım dizisinde rol aldı.