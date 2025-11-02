Son Mühür /Osman Günden- Daha önce “Mercimeğe un koyanlardan hayır gelmez” çıkışıyla dikkat çeken Okan Bayülgen, bu kez de genç kuşakların ilişkileri hakkında konuştu. Bayülgen, “Biz 80'ler, 90'lar ve 2000'lerde çok seviştik. Şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan da kalmadı” ifadelerini kullandı. Sunucu Melis İşiten ise bu sözler karşısında gülme krizine girdi.

“Benim seviştiklerim ölmeye başladı”

Sözlerine devam eden Bayülgen, “Benim seviştiklerim ölmeye de başladı, çok üzülüyorum o açıdan. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak” ifadeleriyle şaşkınlık yarattı. Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de gündem olmuştu

Okan Bayülgen, son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda yemek alışkanlıklarıyla ilgili söylediği “Mercimeğe un koyanlardan hayır gelmez” sözü de geniş yankı uyandırmıştı. Televizyoncunun son açıklaması, yine sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.