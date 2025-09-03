Beşiktaş’ta futbol yapılanması için adı geçen isimlerden biri olan Önder Özen, hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Daha önce Beşiktaş’ta sportif direktörlük görevini üstlenen Özen, siyah-beyazlı kulüpten teklif aldığını doğruladı.

“Futbol direktörlüğü konuşuldu”

Önder Özen, yaptığı açıklamada kulüp yönetimiyle görüşmelerin gerçekleştiğini belirterek, “Böyle bir görüşme ve talep oldu. Futbol şubesinin, daha önce yaptığım göreve benzer; altyapı ve A Takım’ı da içine alan bir profesyonel görev konuşuldu. Futbol Direktörlüğü görevi gündeme geldi” dedi.

Yorumculuğa devam edecek

Özen, Beşiktaş’tan gelen bu teklife rağmen televizyon yorumculuğu kariyerine devam edeceğini açıkladı. “Ben yorumculuğa devam ediyorum” sözleriyle, kulüpte görev almayacağını netleştirdi.

2013-2014’te sportif direktörlük yaptı

Önder Özen, Beşiktaş’ta Mayıs 2013 – Temmuz 2014 tarihleri arasında sportif direktörlük görevinde bulunmuştu. O dönem altyapı ve futbol şubesinde önemli adımlar atan Özen, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden gündeme gelmişti.