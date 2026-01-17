SDG/YPG ve HTŞ arasında Halep'te başlayan gerilimler şiddetli çatışmalara dönüşmüştü. Şiddetli çatışmaların ardından günler sonra Şam yönetimi tarafından SDG/YPG'ye yönelik operasyon başlatıldığı duyuruldu. 4 noktada düzenlenen saldırılar sonrası SDG lideri Mazlum Abdi'den sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Abdi'nin açıklamasına göre; örgütün sabah 7'den itibaren Fırat'tın doğusuna çekileceği öğrenildi.

Açıklama şu şekilde:

"Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın sabah saat 07:00'de kuvvetlerimizi çekerek Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik."

Bu açıklamanın ardından sürecin nasıl devam edeceği ise merak konusu.

