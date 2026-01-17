Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 Ocak 2026 tarihli ve 33140 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanı kararları, atama kararları, yönetmelikler, tebliğler, Yargıtay kararları ve ilanlar yer aldı. Cumhurbaşkanı kararlarında; 154 kV Gelgit RES TM-(BOTAŞ TM-Çatalca RES TM) (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi Kapsamında Yenişehir İstasyonunun Havalimanına Bağlantısının Sağlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Eğirdir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, E-İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kurulması, Aynı Rektörlük Bünyesinde Yer Alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar ve Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar yer aldı.

Yönetmeliklerde ise; Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliği ve Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik yer aldı.

TEBLİĞLER

- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/4)

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlânları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar