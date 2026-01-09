Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında ilan edilen ateşkesin ardından sivillerin güvenli bölgelere tahliyesi sürerken, silah bırakılması için SDG’ye tanınan sürenin sona erdiği bildirildi. Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.

Güvenli koridorlardan tahliye çalışmaları sürüyor

Ateşkes kararının ardından özellikle Halep’in kritik mahallelerinde sivillerin bölgeden çıkarılması için güvenli geçiş noktaları oluşturuldu. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların öncelikli olarak tahliye edildiği öğrenilirken, bölge halkının daha güvenli alanlara yönlendirildiği belirtildi.

SDG’ye verilen süre doldu

Yetkililer, SDG unsurlarına silah bırakmaları ve belirlenen bölgelerden çekilmeleri için tanınan sürenin yerel saatle 18.00 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Sürenin dolmasına rağmen bazı SDG unsurlarının bulundukları noktalardan ayrılmadığı ve direnişi sürdürdüğü yönünde iddialar bulunuyor.

Halep’te bazı mahalleler risk altında

Suriye basınında yer alan bilgilere göre, Halep’in Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde gerilim devam ediyor. Özellikle Şeyh Maksut Mahallesi’nde bazı silahlı grupların bölgeden çekilmeyi reddettiği, bu nedenle çatışma ihtimalinin yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor.

Ordu uyardı: Belirlenen noktalar hedef alınacak

Suriye ordusu, bölgede terör unsurlarına ait olduğu öne sürülen bazı mevzilerin bulunduğu noktaları hedef alacağını duyurdu. Bu kapsamda riskli bölgelerin haritaları kamuoyuyla paylaşılırken, sivillerin bu alanlardan uzak durmaları ve tahliye çağrılarına uymaları istendi.

Ateşkes gece saatlerinde ilan edilmişti

Suriye Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Halep’in çeşitli mahallelerinde sabaha karşı ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, silahlı grupların belirlenen saatten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenmiş, teslim olan unsurların başka bölgelere sevk edilmesi için otobüslerin hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.