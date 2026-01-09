Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Silivri’de tutukluluğu sürüyor

23 Mart tarihinden bu yana Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için yapılan son tutukluluk incelemesinde, mevcut durumun devamına hükmedildi. Mahkeme, soruşturmanın kapsamı ve dosyada yer alan delil durumunu dikkate alarak kararını açıkladı.

Aynı dosyada 100’den fazla kişi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen dava kapsamında, İmamoğlu ile birlikte toplam 104 kişi hakkında da tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verildi. Dosyada çok sayıda belediye çalışanı ve farklı görevlerde bulunan isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

Gözaltıdan cezaevine uzanan süreç

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminin yapıldığı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İddianamede ağır cezalar talep ediliyor

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve binlerce sayfadan oluşan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında oldukça yüksek hapis cezası talep edildiği bildirildi. Dosyada, farklı suçlamalar nedeniyle toplamda çok sayıda yıl hapis cezası isteniyor.

İlk duruşma tarihi belli oldu

İBB’ye yönelik açılan davanın ilk duruşmasının 2026 yılının mart ayında yapılması planlanıyor. Yargı sürecinin uzun ve kapsamlı olması nedeniyle, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.