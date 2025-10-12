Son Mühür / Yiğit Uzun- Avrupa Birliği (AB), sınır yönetiminde yeni bir dijital dönemi başlattı. Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (Entry/Exit System – EES) adı verilen uygulama, Schengen Bölgesi’ne kısa süreli seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin tüm giriş-çıkış işlemlerini dijital ortamda kayda alacak.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre sistem, bugünden itibaren 29 Schengen ülkesinde kademeli olarak devreye girdi.

Sınır kontrollerinde dijital devrim

Yeni sistem, Schengen dışı ülkelerden gelen yolcuların kimlik doğrulama ve sınır geçiş süreçlerini tamamen dijital hale getirecek.

EES sayesinde giriş-çıkış kontrollerinin daha hızlı, güvenli ve şeffaf yapılması hedefleniyor.

Sistem ayrıca, yolcuların izin verilen 90 günlük kalış süresine uyup uymadığını otomatik olarak izleyecek.

Parmak izi ve yüz tanıma teknolojisi kullanılacak

EES kapsamında her yolcunun şu verileri dijital olarak kaydedilecek:

Pasaport bilgileri

Parmak izi verileri

Yüz tanıma görüntüsü

Bu sayede AB ülkeleri, vize ihlalleri, sahte belgeler veya kaçak kalışlar gibi durumları anlık olarak tespit edebilecek.

AB yetkilileri, sistemin “güvenlik kadar hız” da sağlayacağını, uzun sınır kuyruklarının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Tüm Schengen ülkelerinde 2026’ya kadar aktif olacak

AB Komisyonu, sistemin önce belirli kara, hava ve deniz sınırlarında test edileceğini açıkladı.

Kademeli geçiş sürecinin 2026 yılına kadar tamamlanması, 10 Nisan 2026’dan itibaren tüm Schengen ülkelerinde EES’in tam kapasiteyle çalışması hedefleniyor.

Sistem yalnızca AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarını kapsıyor.

Dolayısıyla AB vatandaşlarının yanı sıra İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre vatandaşları da uygulamanın dışında kalacak.

EES nedir?

Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Avrupa Birliği tarafından geliştirilen biyometrik veri tabanlı bir sınır kontrol teknolojisidir.

Sistem, Schengen bölgesine kısa süreli (90 gün ve altı) seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının kimlik ve seyahat bilgilerini dijital ortamda saklayarak, otomatik sınır geçişi ve güvenlik kontrolü sağlar.

Bu sayede hem sınır güvenliği artırılacak hem de düzensiz göç ve vize ihlallerine karşı daha etkin bir denetim yapılabilecek.

Yeni sistem, Avrupa’da sınır yönetiminin tamamen dijitalleşmesi yolunda en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.