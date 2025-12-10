Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 bürokrat hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

78 ölü, 137 yaralı… Türkiye’yi sarsan facia

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın, Türkiye’nin en ağır turizm tesisleri facialarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 137 kişi yaralanmış ve facia sonrası sorumluluk zinciri geniş kapsamlı yargı sürecine taşınmıştı.

32 sanıklı davada ağır cezalar çıkmıştı

Yangınla ilgili açılan davada otel sahibi ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında çok ağır cezalar verilmişti. Sanıklara:

34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis,

44 yetişkine karşı “olası kastla öldürme” suçundan 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası

uygulanmıştı. Diğer 18 sanığa değişen oranlarda cezalar verilirken, 3 sanık beraat etmişti.

Danıştay’ın soruşturma izni sonrası yeni adım

Danıştay 1. Dairesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 bakanlık personelini “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

9 bürokrat için yurt dışı çıkış yasağı

SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan 9 personel hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi. Yasağın getirildiği isimler şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö.

Emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç.

Baş kontrolörler Barış B., Melda A., Şule A. ve Ramazan A.

Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Yapılan incelemelerde, yangın sürecinde otelin denetim ve işletme izinleriyle ilgili idari sorumlulukların araştırıldığı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarda yeni kararlarla genişleyebileceği ifade edildi.