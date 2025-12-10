TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, geçmişte sabotajlarla sonuçlanan girişimlere atıf yaparak, “Bu kez mutlaka başaracağız. Artık bu iş, geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir” dedi.

Eski milletvekilleriyle kritik buluşma

TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun eski milletvekilleriyle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, ziyareti “sürece moral ve güç veren değerli bir katkı” olarak nitelendirdi. Bölgenin koşullarını en iyi bilen isimlerle yapılan görüşmenin, barış ve birlik hedefi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, terörün en yoğun yaşandığı dönemlerde siyaset yapmanın güçlüğüne dikkat çekerek, bugünkü huzur ortamının kıymetinin en çok o dönemleri yaşayanlar tarafından bilindiğini ifade etti.

“Yarım asırlık kayıpları geride bırakmak istiyoruz”

Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde yaklaşık 50 yılını terörle mücadeleye harcadığını söyleyen Kurtulmuş, bu süreçte on binlerce şehit verildiğini hatırlattı. 2013 yılında yapılan bir ekonomik değerlendirmeye göre terörün Türkiye’ye maliyetinin 1,2 trilyon dolar olduğunu anımsatarak, bugün bu rakamın en az iki katına çıkmış olabileceğini vurguladı.

“Bu büyük maddi ve manevi kayıpları artık tamamen geride bırakmak istiyoruz” dedi.

Devletin tüm kurumları sürece ortak: “Bu kez farklı bir ortamdayız”

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine toplumun verdiği desteğin çok güçlü olduğunu belirterek, bu sürecin geçmiş girişimlerden farklı olarak bir devlet politikası hâline geldiğini ifade etti:

“Bütün kamu kurum ve kuruluşları yekvücut hâlde üzerine düşeni yerine getiriyor. TBMM’de de çözüm için bir müzakere zemini oluşturuldu.”

Bu kapsamda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugüne kadar 19 toplantı yaptığını, çok farklı toplumsal kesimlerden isimlerin dinlendiğini kaydetti.

Ortak talebin ise net olduğunu vurguladı:

“Artık bu memlekette silahlar sussun, evlatlarımız değil silahlar gömülsün.”

“Çözüm Süreci sabote edildi ama bu kez geri dönüş yok”

Geçmiş yıllarda terörü bitirmeye yönelik pek çok girişimin olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, özellikle son Çözüm Süreci’nin “olgun bir noktadayken” iç ve dış provokatörlerce sabote edildiğini söyledi.

Buna rağmen bu kez tüm yapıların uyum içinde olduğuna işaret etti:

“Bu sefer mutlaka başaracağız. Bu iş geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Devlet, siyaset ve toplum aynı hedefte birleşmiş durumda.”

Komisyon raporu Meclis’e sunulacak

Komisyonda bir siyasi parti dışında Meclis’te temsil edilen tüm partilerin yer aldığını, toplantıların demokratik olgunluk içinde geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, komisyonun kapsamlı raporunu kısa sürede tamamlayacağını söyledi.

Ardından ortaya çıkacak önerilerin Meclis’e sunularak yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini arzuladıklarını belirtti.

“Emperyalist projelere son verecek bir adım”

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca ülke içi barışı değil, bölgesel istikrarı da güçlendireceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Acemlerin, Sünnilerin, Şiilerin bir arada kardeşçe yaşaması mümkündür. Yeter ki emperyalist güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalışan projelerini aramızdan çıkarmayı başaralım.”

Bu sürecin sadece Türkiye için değil, Suriye, Irak, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkeler için de tarihi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Süreç, eski milletvekillerinin katkılarıyla devam edecek

Toplantı sonrası Kurtulmuş, eski milletvekillerinin değerlendirmelerini ve önerilerini dinleyerek sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.