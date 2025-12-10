Şampiyonlar Ligi’nde Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain kafilesini taşıyan uçak, Bilbao Havalimanı’na yaklaşırken şiddetli rüzgar nedeniyle yan iniş gerçekleştirdi. Tehlikeli anlar yaşayan uçaktaki kafilede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Şiddetli rüzgar pilotları zorladı

PSG kafilesi, dün Athletic Bilbao maçı için İspanya’ya hareket etti. Ancak uçak Bilbao’ya inişe geçtiği sırada bölgede etkili olan sert yan rüzgarları nedeniyle pilotlar kontrollü bir yan iniş manevrası yapmak zorunda kaldı.

Uçağın piste yaklaşırken bir süre savrulduğu, buna rağmen profesyonel bir müdahaleyle güvenli şekilde iniş gerçekleştirildiği belirtildi.

Kafilede panik yaşansa da olumsuzluk yok

Uçaktaki yolcuların iniş anında kısa süreli panik yaşadığı, ancak herhangi bir yaralanma ya da teknik arıza yaşanmadığı açıklandı. PSG kafilesi iniş sonrası çalışmalarını planlandığı gibi sürdürdü.

Maç hazırlıkları programlandığı gibi devam ediyor

Olayın ardından PSG teknik heyeti ve oyuncular, Athletic Bilbao ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarını etkilemeden programlarına devam etti. Kulüpten yapılan ilk açıklamada, “Herhangi bir sorun yok, uçak güvenli şekilde iniş yaptı” bilgisi paylaşıldı.