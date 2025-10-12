Meteoroloji’den alınan son verilere göre bugün Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Van ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, kısa süreli ama yoğun yağışların bölge genelinde sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de de risk sürüyor

Yağışlı hava yalnızca doğu illeriyle sınırlı kalmayacak.

Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz’de özellikle Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde sağanaklar etkisini artıracak.

Ayrıca Doğu Akdeniz’de de yerel kuvvetli yağışlar görülecek.

Risk altındaki bölgeler:

Osmaniye geneli

Hatay’ın kıyı ilçeleri

Adana’nın doğu kesimleri

İçişleri Bakanlığı: Dikkatli olun

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyardı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşımaktadır.”

Uzmanlardan ‘tedbiri elden bırakmayın’ uyarısı

Meteoroloji uzmanları, ani bastıran sağanakların kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakabileceğini belirtti.

Dere yatakları, eğimli alanlar ve şehir içi alt geçitlerde su baskını riskine dikkat çekildi.

Uzmanlar ayrıca tarım arazilerinde dolu riski bulunduğunu ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, bölge halkının Meteoroloji ve yerel yönetimlerden yapılacak yeni uyarıları yakından takip etmesini istedi.