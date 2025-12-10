Japonya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Honshu ve Hokkaido adalarını ayıran Tsugaru Boğazı'nda yerel saatle 23.15'te bir deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 7.5 olarak açıklanmıştı. Depremin ardından ise tsunami uyarısı gelmişti. Japonya'da geçtiğimiz dakikalarda yeni bir deprem daha meydana geldi.

Bu kez de 6.5 ile sallandı!

Japonya'nın yüzölçümü bakımından en büyük prefektörlüğü ve ikinci büyük adası olan Hokkaido'da yeni bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklandı. Depremin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor.

Yetkililerden henüz bir açıklama yok!

Depremin ardından yetkililerden herhangi bir açıklama gelmezken, depremin bilançosunun ne olduğu ise bilinmiyor.