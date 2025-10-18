İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı şirketler üzerinde yürüttüğü tefecilik ve kara para soruşturması kapsamında yeni gelişmeleri açıkladı. SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba’daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon euro’luk haksız kazanç sağladıkları iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında yurtdışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Düzenlenen operasyonda Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, SBK şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramoud Otel’in işletmecisi Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın eski avukatlarından Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atanmıştı.

Gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Korkmaz ise yurtdışında bulunuyor. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon ve kayyum atamaları, Türkiye’de iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Soruşturma, özellikle SBK Holding ve UNICO Sigorta üzerinden gerçekleştirilen iddia edilen haksız kazançlar ve kara para aklama iddialarını mercek altına alıyor.