Türkiye’de sigara fiyatlarına yönelik zam furyası sürüyor. Philip Morris, Captain ve Japan Tobacco International (JTI) markalarına yapılan artışların ardından, bu kez British American Tobacco (BAT) grubu da fiyatlarını güncelledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BAT grubuna ait sigaralara 5 TL zam geldiğini duyurdu.

Yeni fiyat listesine göre:

BAT grubundaki en ucuz sigara 90 TL,

en pahalı sigara ise 105 TL seviyesine yükseldi.

Artışla birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürerken, yıl başından bu yana sigaraya yapılan zam oranı bazı markalarda yüzde 30’a yaklaşmış durumda.

Zamların gerekçesi olarak üretim maliyetlerindeki artış, vergi yükü ve döviz kurlarındaki yükseliş gösteriliyor. Öte yandan, peş peşe gelen zamların sigara tüketimini ve kaçak ürün piyasasını nasıl etkileyeceği merak konusu.

TBYD Başkanı Dündar, sigara fiyatlarındaki sürekli artışın hem tüketiciyi hem de bayi esnafını zorladığını belirterek, “Her zam dalgasında satışlar düşüyor, kaçak riski artıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni fiyat listesi, bugünden itibaren tüm Türkiye’de geçerli olacak.