Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin, sağlık ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren TEKMER A.Ş. isimli teknoloji geliştirme şirketinde %80 ortaklığı bulunuyor. Başlangıçta 750 bin TL olan şirket sermayesi, 2024 yılı sonunda yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda 1,87 milyon TL’ye yükseltildi.

Sayıştay raporunda bu husus özellikle not edilerek, üniversitenin şirket üzerinden yürüttüğü mali süreçlerde “kamu kaynağının verimli kullanılmaması riski” bulunduğu ifade edildi.

Bütçe ve mali durum

2024 yılında üniversiteye 663,3 milyon TL ödenek tahsis edildi. Yıl içinde yapılan ek ödeneklerle bu tutar 804,9 milyon TL’ye çıkarıldı. Ödeneğin %93,9’u yani 756,3 milyon TL harcandı.

Personel Giderleri: 498,7 milyon TL (%98,8)

SGK Devlet Primi: 54,8 milyon TL (%97,5)

Mal ve Hizmet Alımları: 47,9 milyon TL (%77,6)

Cari Transferler: 11,2 milyon TL (%90,0)

Sermaye Giderleri: 143,5 milyon TL (%84,6)

Bütçe gelirleri ise tahmini 663,3 milyon TL’ye karşılık 764,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Üniversite, yılı 505,9 milyon TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamladı.

Döner Sermaye İşletmesi 2024’te 1,9 milyon TL gelir, 1,5 milyon TL gider kaydedip yılı 425 bin TL kâr ile kapattı.

Akademik ve idari kadro durumu

Üniversitede toplam 927 akademik kadronun 435’i dolu, 492’si boş. En çok boş kadro 211 kişiyle araştırma görevlilerinde bulunuyor.

Profesör: 69 dolu, 81 boş

Doçent: 81 dolu, 69 boş

Doktor Öğretim Üyesi: 124 dolu, 111 boş

Öğretim Görevlisi: 72 dolu, 20 boş

Araştırma Görevlisi: 89 dolu, 211 boş

İdari kadrolarda ise 686 pozisyonun 246’sı dolu, 440’ı boş. Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında 23 kadrodan yalnızca 5’i dolu.

İç kontrol sistemindeki eksiklikler

Sayıştay raporunda üniversitenin iç kontrol sisteminde ciddi eksiklikler olduğu vurgulandı:

Risk değerlendirme çalışmaları yapılmamış,

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmadı

İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilmedi,

Üniversitede iç denetim birimi kurulmamış.

Raporda, “Kamu idaresinde iç denetim birimi kurulmamıştır” ifadesiyle bu eksikliğin altı çizildi.

Sayıştay, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin mali tablolarını genel olarak güvenilir buldu. Denetim görüşünde, “Mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Ancak iç kontrol sistemindeki yetersizlikler ve şirket ortaklığına dair riskler, üniversitenin mali yönetiminde önlem alınması gereken alanlar olarak kayda geçti.