3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Yusuf Şimşek, pazar günü evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçına odaklandı. Tecrübeli teknik adam, göreve iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Altay’a yeniden dönmüş olmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Şimşek, “Altay gibi köklü bir kulüp söz konusu olduğunda, bulunduğu lig veya sıralama fark etmez. Bu kulüp, tarihî geçmişiyle Türk futbolunda önde gelen isimlerden biri. Buraya tekrar gelmiş olmaktan ve katkı sağlayacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Genç kadro ile hem hocalık hem ağabeylik

Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden siyah-beyazlı ekipte Şimşek, kadroya yalnızca teknik direktör olarak değil, bir ağabeylik rolü üstlenerek de destek olacağını söyledi.

“Kadrodaki oyuncuların yaklaşık yüzde 80’ini tanıyorum. Takım arkadaşlarımıza hem hocalık hem de abilik yaparak arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşmak için çalışacağız. İlk maçımızda Türk futbolunun bir diğer köklü kulübü Eskişehirspor ile karşılaşacağız. Maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evrensel Heper, Teknik ekibe katıldı

Altay teknik ekibi, 2’nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de görevden ayrılan Evrensel Heper’in katılımıyla güçlendi. Heper, siyah-beyazlı kulüpte atletik performans antrenörü olarak görev yapacak. Teknik heyette ayrıca Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenörlük görevini üstlenirken, Kıvanç Bozkurt kaleci antrenörü olarak ekibe dahil oldu.

Başkan Kanlı’dan TFF ziyareti

Altay Başkanı Sinan Kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin de hazır bulundu. Altay’ın orta ve uzun vadeli projelerini paylaşan Başkan Kanlı, Hacıosmanoğlu’ndan yeni dönem için iyi dileklerini aldı.