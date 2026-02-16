Son Mühür / Erkan Doğan - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Lideri Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

"Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk"

CHP'li Güç, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’la birlikte makamında ziyaret ettik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Genel Başkanımızın selamlarını İzmir’e getirdik. Ülkemizin içinde bulunduğu bu umutsuz ortamda; hepimize fener tutan, yolumuzu aydınlatan bir liderle bu yolu yürümek büyük bir onur. Haksızlığa boyun eğmeden, yorulmak nedir bilmeden aynı motivasyon, aynı kararlılıkla partimizi iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, örgütümüzle beraber şimdi iktidar zamanı!