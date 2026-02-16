Son Mühür- İzmir’in ulaşım ağında kritik bir rol oynayan Konak Tramvayı güzergahında meydana gelen karayolu kazası, akşam saatlerinde kısa süreli bir aksamaya neden oldu. Hattın güvenliğini etkileyen araç kazası sebebiyle durdurulan seferler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu saat 21:56 itibarıyla tamamen normale döndü. Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından raylı sistem trafiği eski düzenine kavuşurken, istasyonlardaki yolcu yoğunluğu da hızla eritildi.

Bir saatlik zorunlu güzergah değişikliği

Kaza haberinin alınmasıyla birlikte İzmir Metro A.Ş., yolcu emniyetini sağlamak adına sefer planlamasında ani bir değişikliğe gitmişti. Aksama süresince tramvaylar yalnızca Halkapınar ile Karantina istasyonları arasında hizmet verebildi. Ray hattına müdahale eden karayolu aracının bölgeden tahliye edilmesi ve teknik kontrollerin tamamlanması için geçen bu bir saatlik dilimde, ulaşım operasyonları büyük bir titizlikle yönetildi.

ESHOT desteğiyle kesintisiz aktarma

Raylı sistemin devre dışı kaldığı Karataş ve Fahrettin Altay hattında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi hızlı bir çözüm üretti. Vatandaşların varış noktalarına ulaşabilmesi için ESHOT otobüsleri bölgeye sevk edilerek tramvay güzergahı boyunca ring seferleri düzenlendi. Bu koordineli çalışma sayesinde, kaza kaynaklı oluşan ulaşım engeli İzmirli yolcular için minimum mağduriyetle atlatıldı.

Seferler mevcut düzeninde devam ediyor

Teknik ekiplerin raylar üzerinde yaptığı son güvenlik incelemelerinin ardından hattın işleyişine engel bir durum kalmadığı tespit edildi. Saat 21:56 itibarıyla tramvayın tüm duraklarda yeniden hizmet vermeye başlamasıyla birlikte ESHOT desteği de kademeli olarak sonlandırıldı. Yetkililer, hattın tam kapasiteyle çalıştığını duyururken, ulaşımdaki akışın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.