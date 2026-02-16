Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kentin kronikleşmiş sorunlarına yönelik çözüm üretmeye çalışan yerel yönetimlerin iktidar eliyle engellendiğini savundu. AK Parti hükümetinin İzmir’e yönelik yatırım politikalarını sert bir dille eleştiren Güç, merkezi yönetimin yapması gereken projelerin bekletildiğini, buna karşın belediyelerin kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar üzerinden algı operasyonları yapıldığını dile getirdi. İzmir’in hakkı olan kamu yatırımlarının akıbetini sorgulayan Güç, yerel yönetimlerin tüm kısıtlamalara rağmen halka hizmet götürme noktasında geri adım atmayacağını vurguladı.

İZSU’nun dev altyapı hamlesi: Alsancak ve çevresinde modernizasyon

İzmir’in merkez noktalarında yürütülen altyapı seferberliğine dair güncel verileri paylaşan Çağatay Güç, İZSU Genel Müdürlüğü’nün Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan projesine dikkat çekti. Toplam maliyeti 250 milyon lirayı bulan bu kapsamlı yatırımın, kentin yıllardır süregelen koku ve su taşkını problemlerini kalıcı olarak tarihe gömmeyi hedeflediğini belirtti. Yaklaşık yedi aydır kesintisiz devam eden çalışmaların içeriğine değinen Güç; proje kapsamında toplamda 6 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 1 kilometrelik atık su hattının yanı sıra 5 adet stratejik terfi merkezinin inşa edildiğini kaydetti. Gelinen noktada imalat sürecinin yüzde 30’luk kısmının başarıyla tamamlandığını ifade eden İl Başkanı, şu ana kadar 1.800 metre yağmur suyu ve 400 metre atık su hattının döşendiği bilgisini verdi.

“Geçici durumlar üzerinden siyaset yapmak bir algı oyunudur”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın şiddetli yağışlar sonrası oluşan su birikintileri üzerinden belediyeyi hedef alan açıklamalarına yanıt veren Güç, asıl meselenin çözüm odaklı yatırımlara destek vermek olduğunu söyledi. Büyük altyapı projelerinin yürütüldüğü şantiye alanlarında, çalışmalar sürerken geçici olumsuzlukların yaşanabileceğini belirten Güç, yerel yönetimlerin sorunlarla değil bizzat iktidarın çıkardığı engellerle mücadele ettiğini savundu. İzmir halkının ödediği yüksek vergilere karşılık 2026 yılı merkezi bütçesinde kente hak ettiği payın ayrılmamasını "engelleme gerçeğinin en somut kanıtı" olarak niteleyen Güç, hükümeti İzmir’in yükünü hafifletmek yerine projeleri yatırım programına almamakla suçladı.

İktidara üç kritik soru: İkinci çevre yolu ve metro projeleri nerede?

Açıklamasının devamında iktidarın sorumluluk alanında olup da hayata geçirilmeyen projelere değinen Çağatay Güç, AK Parti kanadına somut sorular yöneltti. İzmir trafiğindeki yoğunluğu büyük ölçüde azaltacak olan 2. Çevre Yolu Projesi’nin neden hala başlatılmadığını sorgulayan Güç, yıllardır sözü verilen ancak yatırım programında bir türlü yer bulamayan Halkapınar–Otogar Metro Hattı’nın akıbetini sordu. Merkezi bütçeden ulaşımdaki kronik sorunların çözümü için neden kaynak ayrılmadığının altını çizen İl Başkanı, belediyelerin kendi kaynaklarıyla dev projeler üretirken hedef gösterilmesinin samimiyetten uzak bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

“Bizim anlayışımız şov değil hizmet odaklıdır”

CHP’nin yerel yönetim vizyonunun temelinde "reklam değil yatırım" anlayışının yattığını vurgulayan İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir halkının kimin iş ürettiğini kimin ise sadece siyasi söylemlerle günü kurtarmaya çalıştığını çok iyi bildiğini ifade etti. Şehrin geleceğini hazırlayan projelere odaklandıklarını ve her türlü engellemeye rağmen kalıcı çözümler sunma noktasındaki kararlılıklarının süreceğini belirten Güç, İzmir örgütü olarak kentin haklarını savunmaya ve iktidar yolunda örgütlü bir mücadele vermeye devam edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.