Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran narkotik soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı duyurulan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yarın İzmir’de önemli bir toplantıya katılmaya hazırlanıyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Kent Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirilecek olan "İzmir’de Afet" başlıklı panelde, Denizli’nin konuşmacı olarak yer alacağı kesinleşti. Hakkındaki adli iddiaların gölgesinde gerçekleşecek olan bu katılım, kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

Afet zirvesinde önemli isimler bir araya geliyor

Bayraklı’daki Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan zirve, bölgenin afet yönetimi ve deprem hazırlıklarını masaya yatıracak. Lal Denizli’nin yanı sıra panelde; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gibi yerel yönetimin güçlü isimleri yer alacak. Ayrıca AKUT kurucusu Nasuh Mahruki ve deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş’ın da teknik sunumlar yapacağı etkinlikte, İsmail Küçükkaya ise moderatörlük görevini üstlenecek.

Adli süreç ve şüpheli sıfatıyla ifade çağrısı

Haberin arka planında ise Lal Denizli’ye yönelik ciddi iddialar bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 sayılı dosya kapsamında, Denizli’nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için çağrı kağıdı çıkartıldı. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "bulundurma" gibi suçlamaların yer aldığı dosya süreci devam ederken, Belediye Başkanı'nın yarınki toplantıda bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

Tarihi başarıdan yargı kıskacına

Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde %53.74 oranında oy alarak tarihe geçen Lal Denizli, kariyerinin en zorlu sınavlarından birini veriyor. Siyaset bilimi eğitimi ve hukuk yan dalı birikimiyle tanınan Denizli, seçim sahalarındaki başarısının ardından şimdi hukuk koridorlarındaki süreci yönetiyor. Yarın saat 13.30’da başlayacak olan panel, hem İzmir’in afet vizyonunu hem de hakkındaki soruşturma iddiaları nedeniyle Denizli’nin vereceği mesajları takip etmek isteyen basın mensuplarının odak noktası olacak.