Son Mühür - İran’da düzenlenen protestolara ABD’nin destek vermesinin ardından artan gerilim, iki ülkeyi adeta savaşın eşiğine sürükledi.

Bir süredir tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni bir uyarıda bulundu:

"İran'a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, hız, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Bu, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında Aircraft Carrier Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi halinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarız İran hızla "masaya oturur" ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder.''

Açık açık tehdit etti

''Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor; konu gerçekten hayati önemde. İran'a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! Yapmadılar ve bunun sonucunda İran'a yönelik büyük yıkıma yol açan "Operation Midnight Hammer" gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."

Daha fazla Patriot...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek” amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını dün doğruladı. New York Times’a konuşan bazı ABD’li yetkililer ise Washington yönetiminin, İran’dan gelebilecek kısa ve orta menzilli füze saldırılarına karşı birliklerini korumak için bölgeye ilave Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri gönderdiğini ileri sürdü. Ayrıca ABD’nin hava gücünü artırmak amacıyla bölgeye yaklaşık bir düzine F-15E savaş uçağı daha sevk ettiği belirtildi.

''ABD müdahalesini reddediyoruz..."