İzmir’in Karabağlar ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak otomobiliyle "drift" yapan genç sürücü, polisin titiz takibi sonucu yakalandı. 24 Ocak tarihinde sanal mecra platformlarında paylaşılan görüntülerde, 35 KVK 60 plakalı aracıyla ana yol üzerinde çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan M.R.K. (27), emniyet güçlerinin radarına girdi. Görüntülerin izini süren trafik ekipleri, kısa sürede sürücünün kimliğini ve adresini tespit ederek şahsı gözaltına aldı.

Emniyette suçunu itiraf etti

Yakalanan 27 yaşındaki M.R.K., emniyetteki sorgusu sırasında kendisine izletilen video kayıtlarının ardından suçunu kabul etmek zorunda kaldı. 5733 Sokak üzerinde gerçekleştirdiği tehlikeli manevraların kendisine ait olduğunu beyan eden sürücü, polisteki işlemlerinin ardından ilgili birimlere sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde, olayda kullanılan aracın sürücüye değil, bir başka şahsa ait olduğu belirlendi. Söz konusu otomobil, gerekli kontrollerin ardından gerçek sahibine iade edildi.

Hem para cezası hem ehliyete el koyma

Sürücü M.R.K.’ya yönelik uygulanan yaptırımlar ise oldukça ağır oldu. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; "drift yapmak", "kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak" suçlarından toplamda 33 bin 614 TL tutarında idari para cezası kesildi. İdari yaptırımların yanı sıra, şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Adli süreç başlatıldı: Dosya savcılıkta

Olayın sadece trafik cezasıyla sınırlı kalmadığı öğrenildi. M.R.K. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 179/2 maddesinde yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan sürücü, yargılanmak üzere adli makamlara teslim edildi. Yetkililer, bu tür kural ihlallerinin sosyal medya üzerinden takibinin devam edeceğini ve trafik düzenini bozan hiçbir eylemin cezasız kalmayacağını vurguladı.