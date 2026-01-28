İzmir’in Buca ilçesi, bugün akşam saatlerinde meydana gelen ve bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan acı bir olayla sarsıldı. Göksu Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen 11 yaşındaki down sendromlu Eymen A.Ç.’nin yaşamını yitirmesine neden oldu. Alevlerin bir anda evi sardığı olayda, aile üyelerinin çabaları evladını kurtarmaya yetmedi.

Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Göksu Mahallesi’ndeki dört katlı binanın giriş katında yaşandı. Daireden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık personeli sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, içeri giren ekipler acı tabloyla karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, evde bulunan 11 yaşındaki down sendromlu Eymen A.Ç.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun naaşı, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Anneden acı itiraf: "Alevlerin arasında kaldı"

Yangın esnasında evde bulunan anne Emine Ç.’nin (54), polise verdiği ilk beyanlarda olayın dehşet anlarını anlattığı öğrenildi. Mutfağa yemek hazırlamak için gittiği sırada, oğlunun odada çakmak ve mumlarla oynadığını belirten acılı anne, dumanların yükselmesiyle hemen odaya koştuğunu ifade etti. Küçük Eymen’i yoğun alevlerin arasından çekip çıkarmaya çalıştığını ancak yangının çok kısa bir sürede tüm odayı kaplayarak geçiş vermediğini dile getiren anne, çaresizce 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte kendisini dışarı atmak zorunda kaldığını kaydetti.

Geniş çaplı soruşturma devam ediyor

Buca'yı yasa boğan yangının ardından emniyet güçleri ve itfaiye rapor ekipleri evde detaylı bir teknik inceleme başlattı. Maddi hasarın da büyük olduğu dairede yangının tam çıkış noktasını ve yayılma hızını etkileyen unsurları belirlemek adına çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması bekleniyor.