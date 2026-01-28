Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ı makamında ziyaret ederek yerel yönetim çalışmaları ve ortak projeler üzerine istişarelerde bulundu.

İstişare ve ortak akıl vurgusu

İzmir’in iki önemli ilçesinin belediye başkanını bir araya getiren görüşmede, belediyecilik hizmetleri ve ilçeler arası iş birliği imkânları masaya yatırıldı. Başkan Mehmet Türkmen, ziyaret sırasında Görkem Duman ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, yerel yönetimlerde tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti. Görüşme, oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti.

"Misafirperverliği için teşekkür ediyorum"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Buca Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Görkem Duman’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

Gündemdeki tartışmaların gölgesinde nezaket ziyareti

Son dönemde yurt dışı tatili haberleriyle kamuoyunun ve medyanın yakından takip ettiği Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu ziyaretle birlikte mesai arkadaşlarıyla olan güçlü bağını bir kez daha sergilemiş oldu. Başkan Türkmen’in ziyareti, siyasi kulislerde "nezaket ve destek ziyareti" olarak yorumlanırken, her iki başkanın da ilçelerindeki hizmet odaklı sürece konsantre oldukları mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eleştiri gelmişti "Tropikal adalarda tatil yapıyorlar"

Konuyla ilgili en dikkat çeken çıkış ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Ankara’da düzenlenen toplu açılış töreninde CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Erdoğan, doğrudan isim vermeden Buca’daki gelişmelere atıfta bulunarak şunları söylemişti:

"Şimdi de emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Oysa çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor, maaşlarını alamıyor. Bunlar ise milletin derdiyle dertlenmek yerine tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Bu aymazlığın hesabını milletimiz sandıkta soracaktır."

