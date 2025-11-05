Son Mühür/Merve Turan Buca Belediyesi’nin 2024 yılı Sayıştay denetim raporuna göre, belediyeye ait binek araçlar hafta sonları ve resmi tatillerde Urla ve Çeşme gibi yazlık bölgelere kullanıldı. Araçların HGS ve yakıt giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı kaydedildi. Örnek olarak, 35 ACS 980 plakalı aracın 7 Temmuz Pazar günü Urla’da olduğu, öncesinde ve sonrasında belediye deposundan yakıt aldığı belirlendi.

Bütçe ve gelir-gider dengesi

Rapora göre, Buca Belediyesi’nin 2024 mali yılı bütçesine önceki yıldan 3,2 milyon TL ödenek devri yapıldı. 2024 yılı için toplam ödenek 2 milyar 703 milyon TL olarak belirlendi. Yıl içinde bütçe giderleri 2 milyar 568 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, kullanılmayan ödeneklerden 131,8 milyon TL iptal edildi ve 3,1 milyon TL bir sonraki yıla devredildi. Gelirler ise bir önceki yıla göre 836,4 milyon TL artış gösterdi.

Enflasyon düzeltmesinde hatalar

Sayıştay, enflasyon düzeltmesi uygulamalarında yanlışlıklar tespit etti. 2023 yılı sonu itibarıyla belediyenin taşınmazlarının kayıtlı değerlerinin hatalı olarak 31 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi. Bu hatalar, 2024 yılı açılış bilançosuna da yansıdı ve mali tabloların güvenilirliğini zayıflattı.

Mali tablo ve taşınmaz kayıtlarında eksiklikler

Enflasyon düzeltmesi farklarının mali tablolara doğru aktarılmadığı, zeytin ağaçları ve üzüm bağlarının bilanço dışı bırakıldığı raporda vurgulandı. Belediyenin sahip olduğu taşınmazların bir kısmının muhasebe kayıtlarında yer almadığı, tahsis edilen taşınmazların izlenmediği tespit edildi.

Şirket sermayelerinde uyumsuzluk

Buca Belediyesi’ne ait üç şirketin sermaye tutarları ile muhasebe kayıtları arasında 417 milyon TL’yi aşan fark olduğu ortaya çıktı. Üç şirketin toplam sermayesi 547,9 milyon TL olarak belirlendi.

Personel ve spor giderlerinde aykırılıklar

Sayıştay, belediyenin personel giderlerinin yasal sınırın yüzde 40 üzerinde olduğunu belirledi. Ayrıca, amatör spor kulüplerine yapılan bağışların mevzuata aykırı olduğu, profesyonel spor kulübü Bucaspor 1928’in kullanımına bırakılan tesislerde de mevzuat dışı uygulamalar bulunduğu kaydedildi.

Vergi ve alacak takiplerinde eksiklikler

Belediyenin 1998–2019 yıllarına ait 398 bin TL tutarındaki vergi ve idari para cezalarını zamanaşımına uğrattığı, katı atık bedelleri gelirlerinin zamanında tahsil edilmediği ve BUCAMAR şirketinin 918 milyon TL’yi aşan SGK ve vergi borçlarının kontrol edilmediği raporda yer aldı.

İhaleler ve doğrudan temin uygulamalarında usulsüzlükler

Sayıştay, mülkiyet işlemleri tamamlanmadan yapılan ihaleler, mevzuata uygun olmayan pazarlık ve doğrudan temin uygulamalarını tespit etti. 2024 yılı boyunca bazı ihalelerin parçalanarak doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği ve bu yöntemlerin mevzuata aykırı olduğu bildirildi.

Belediye hizmetlerinde personel kullanımı ve taşınmazların amacına uygun olmaması

Hizmet alımı ile istihdam edilen personelin fiilen zabıta olarak çalıştırılması mevzuata aykırı bulundu. Ayrıca, 2017 yılında Buca Belediyesi’nden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devredilen taşınmazların amacına uygun kullanılmadığı, geri alma işlemlerinin başlatılmadığı raporda yer aldı.

SGK ve vergi borçları ile sayıştay ilamsal takip eksikleri

Belediyenin 2024 sonu itibarıyla 149,4 milyon TL tutarında vergi borcu bulunduğu tespit edildi. Kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının 18 milyon TL tutarında tahsilatı gecikmeli yapılırken, gecikme faizi işletilmediği bildirildi.