Son Mühür / Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu bugün yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Hüseyin Benzer idaresinde gerçekleşen toplantıda, gündemdeki komisyon raporları meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

SKG’YA SATIŞA ONAY

Toplantının ilk gündem maddesinde, Buca Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Buca İmar ve İnşaat A.Ş.’ye ait 11 taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlara karşılık devredilmesi konusu ele alındı. Tapu bilgileri ve imar durumları tabloda yer alan taşınmazların satış ya da borçlara mahsup edilmesi önerisi, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonları tarafından incelenerek meclise sunuldu. Toplantıda ise Komisyon raporu Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) üyelerin red oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyelerin kabul oylarıyla öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

POLATOĞLU: ŞERH VE İPOTEKLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Taşınmaz satışlarının şerli ve hacizli olduğunu söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu, “11 tane taşınmazın satılmasına grup olarak oy çokluğu verdik. Alay edercesine sürekli evet diyorsunuz. Bugün hayır demenizi istiyor. CHP’li meclis üyelerine hakaret olarak görüyorum. Sadece SGK’nın haciz ipotek şerhleri yoktur, vatandaş ve şahıs firmalarının da şerh ve ipotekleri olduğunu görüyoruz. Kamu alacakları önceliklidir kısmında belediye ile iş yapmış kurumların zarara uğrayacağını düşünüyoruz. Daha temiz olan yerlerin SGK’ya verilmesini isteriz” dedi.

AYDIN: SGK OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

SGK’nin taşınmazlara olumlu dönüş yaptığını söyleyen CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın, “SGK ile yapılan görüşmede bahsi olan konu satış yapılmasının uygun olduğu yönünde SGK görüş bildirildi. Şerh ve haciz konusunda ise bir haciz işlemi gerçekleştiğinde birden çok yere konulur. Bunun kaldırılamayacağı anlamına gelmez” dedi.

SEVİL: GÖLETİ VERİN BORÇLAR KAPANSIN

AK Parti Grupbaşkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Belediye başkanı SGK ile görüşmüş olabilir. Partimizin çizgisinde muhalefet koymak zorundayım. Borcu ödemek zorundaysanız üzeri hacizli SGK’nın kabul etmeyeceği siyasetini yapılacağına alan yaratmayacak yer verilsin. Göleti verin belki de gölet borcu kapatır. Mevzu problemi çözmekse bu satışlar problemi öteleyecektir” diye konuştu.

2 TAŞINMAZIN SATILMASINA VE TRAMPASINA OY ÇOKLUĞU

Gündemin ikinci maddesinde, Buca ilçe sınırları içinde kalan Tınaztepe Mahallesi’ndeki 50061 ada, 19 ve 20 parseldeki taşınmazların satılması veya trampaya konu edilmesi kararı görüşüldü. Söz konusu madde de komisyon raporları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edildi.

POLATOĞLU: KAFASINA GÖRE BİZDEN SINIRSIZ YETKİ İSTEMESİ YANLIŞ

Yetki talebinin belirsiz ve sınırları net çizilmemiş olduğunu vurgulayan AK Parti Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu, “Bu önerge belediye başkanlığı tarafından gelmişse bir plan yapılmış demektir. Trampa olarak verilmesi düşünülmüşse belediye başkanı bunu açıkça belirtmesi gerekirdi. Kafasına göre bizden sınırsız yetki istemesi yanlış. Önceki dönemlerden gelen bu borcu diğer dönemlere de aktarmamak için oy kullandık” dedi.

NAZLI: AYAĞINI DENK AL

Meclise verilecek soru önergeleri maddesinde söz alarak konuşan AK Parti Meclis Üyesi Murat Nazlı, belediyeye ait araçların bazı çalışanlar tarafından kişisel işler için kullanıldığını iddia ederek, “Sayıştay raporlarında yer aldı, belediyenin araçlarını şahsi işler için kullanan arkadaşlar var. Bu isimleri söylemek istemiyorum. Hiç kimse kamunun malını kendi malı gibi kullanamaz. Ayağını denk alsın yoksa aldırmasını biliriz. İsimlerini açıklamak istemiyorum. Bunu konuşacağız. Bu sayıştayın raporlarında var” dedi.

AYDIN: TEHDİT OLARAK SÖYLENMEMİŞ SAYIYORUZ

Sayıştay raporlarının yalnızca muhalefete değil, kendilerine de ulaştığını ve takip edildiğini belirten CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın,”Sayıştay raporları sadece size gelmiyor biz de takibini yapıyoruz. Ayağını denk alsın diye tehdit olmasının söylenmemiş gibi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

NAZLI: TEHDİT OLARAK ALGILANMASIN

Sözlerinin uyarı niteliğinde olduğunu, tehdit amacı taşımadığını belirten AK Parti Meclis Üyesi Murat Nazlı, “Benim sözüm uyarıydı. Tehdit değildi. Ben sadece isimleri vermek istemediğimi söyledim. Tehdit olarak algılanmasın, öyle anlaşıldıysa özür dilerim” ifadelerine yer verdi.