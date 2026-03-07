Son Mühür / Merve Turan - Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ruhunu tüm aya yayacak bir etkinlik takvimi hazırladığını duyurdu. Kadın mücadelesini, emeğini ve toplumsal başarıyı odağına alan program; panellerden film gösterimlerine, el emeği pazarlarından ilham verici söyleşilere kadar geniş bir yelpazede ilçe sakinlerini ağırlayacak.

Kadın emeği pazarı ay boyunca açık

Etkinlik maratonunun ilk durağı, belediye binası önünde kurulan Kadın Emeği Pazarı oldu. Bugün ve yarın 09.30 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak pazarda, kadınların üretim gücünü yansıtan özel ürünler sergileniyor. Dayanışmanın ekonomik boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen belediye, ay boyunca kadınların hayatın her alanındaki varlığını görünür kılmaya devam edecek.

‘Cam tavan’ engelini masaya yatıracaklar

Siyaset ve iş dünyasında kadının konumunu ele alan önemli buluşmalar da takvimde yerini aldı. 10 Mart salı günü belediye meclis salonunda gerçekleşecek panelde, farklı siyasi partilerden kadın temsilciler yerel yönetimlerdeki deneyimlerini ve "cam tavan" engellerini nasıl aştıklarını anlatacak. 25 Mart’ta ise Türk Kadınlar Birliği ile ortaklaşa düzenlenecek olan girişimcilik panelinde, ekonomik hayatta fark yaratan başarı hikayeleri paylaşılacak.

Belgesel film izleyicilerle buluşacak

Sanatın iyileştirici ve farkındalık yaratan gücü de Buca sokaklarında hissedilecek. 12 Mart Perşembe günü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde, kadına yönelik şiddete dikkat çeken "The Volunteer – Gönüllü" isimli belgesel film izleyiciyle buluşacak. Gösterimin hemen ardından yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşide, toplumsal sorunlar ve çözüm yolları derinlemesine tartışılacak.

Duman, herkesi davet etti

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, hazırlanan programın bir kutlamadan öte bir dayanışma çağrısı olduğunu vurguladı. Kadınların sesini her platformda gür bir şekilde duyurmak istediklerini belirten Başkan Duman, siyasetten sanata, girişimcilikten sosyal haklara kadar her alanda kadın gücünün masaya yatırılacağını ifade etti. Tüm vatandaşı etkinliklere katılmaya davet eden Duman, haklı mücadeleyi Buca’nın her sokağında birlikte büyütme çağrısında bulundu.