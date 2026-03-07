Son Mühür / Osman Günden - Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ilçenin dört bir yanını kapsayan geniş bir etkinlik takvimi hazırlayarak kadınların toplumsal mücadelesini ve sanatsal üretimini ön plana çıkardı. Sanat sergilerinden spor aktivitelerine, el emeği kermeslerinden hak arayışı yürüyüşlerine kadar uzanan çok yönlü programlar, ilçede güçlü bir dayanışma atmosferi oluşturdu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız’ın yanı sıra belediye yönetim kadrosu, CHP ilçe kadın kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bu anlamlı kutlamalarda kadınları yalnız bırakmadı.

8 kadın ressamdan 34 tablo

Kutlama maratonu, Kaklıç Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı özel bir sergiyle kapılarını açtı. "Kadın Fırçasından Renklerin Yansıması" başlığıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan seçkide, 8 kadın ressamın son on yıla yayılan emeğinin ürünü olan 34 tablo yer aldı. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki kadın yaşamlarını tuvale taşıyan bu eserler arasında, daha önce ulusal ve uluslararası platformlarda sergilenmiş başarılı çalışmaların bulunması dikkat çekti. Sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan eğitmen ve heykeltıraş Martıgül Kalkan, bu özel koleksiyonun ruhunu “8 Mart – 8 Kadın – 8 Bakış” sözleriyle tanımladı.

Sporlar yapıldı, kermesler kuruldu

Kadınların sosyal hayattaki varlığını destekleyen çalışmalar spor ve üretim alanlarında da devam etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen egzersiz buluşması, düzenli spor yapan kadınları bir araya getirerek neşeli anlara sahne oldu.

Hemen ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan kermes ile kadınlar, kendi üretimleri olan el emeği göz nuru ürünleri sergileyerek ekonomik dayanışmanın bir parçası oldular.

Farkındalık mesajları da verildi

Programın en yüksek sesli bölümü ise Kasaplar Meydanı’ndan Tören Alanı’na kadar uzanan kortej yürüyüşü oldu. Eşitlik ve adalet taleplerini simgeleyen pankartlar eşliğinde yürüyen katılımcılar, "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Bir kadın daha eksilmeyeceğiz", "Özgür kadın özgür toplum", "Kadın hakları insan haklarıdır" ve "Hayatlarımız bizimdir" yazılı dövizlerle toplumsal farkındalık mesajı verdi. Tören alanında hayatını kaybeden kadınlar için yapılan saygı duruşuyla başlayan final programı, Çiğli Belediyesi Ritim Topluluğu ve Müzik Grubu’nun ezgileriyle coşku dolu bir şölene dönüştü. Sahneden yükselen "Kadın Varsa Hayat Var" mesajı, kutlamaların ana teması olarak hafızalara kazındı.

Başkan Yıldız: Daha adil ve daha eşit bir gelecek!

Etkinliklerin önemine değinen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü toplum, hepimizin ortak hedefidir. Çiğli Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde var olması için çalışmaya devam ediyoruz. Sanattan spora, üretimden dayanışmaya uzanan bu etkinlikler, kadınların gücünü ve birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Kadınların emeği, mücadelesi ve dayanışmasıyla daha adil ve daha eşit bir geleceği birlikte kuracağız.”