İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) projelerinde adı sıkça duyulan Öz-Su İnşaat Proje ve Etüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile şirketin ortağı Mezrehettin Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan bir yıl süreyle yasaklandı.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, kamu kurumlarının mal, hizmet ve yapım işlerinde taraflar arasındaki yükümlülükleri düzenlerken, sözleşme ihlali ya da mevzuata aykırı işlemlerde yüklenicilerin geçici olarak ihalelere katılımını engelleyebiliyor.

Kiraz’daki su hatlarından ihale yasağına...

Öz-Su İnşaat, 2022 yılında İZSU’nun Kiraz ilçesindeki altyapı projelerinde dikkat çeken işler üstlenmişti. Şirketin yapımını üstlendiği projeler kapsamında Yenimahalle, İstiklal, Cumhuriyet, Arkacılar, Şemsiler, Ceritler, Hisarköy ve Kırköy mahallelerinin içme suyu şebeke hatları yenilenmişti.

2024 yılına gelindiğinde aynı şirket, Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde 71 kilometrelik yeni içme suyu ana boru hattı inşaatını tamamladı.