Son Mühür / Beste Temel - Buca Belediyesi, “Köşe Bucak Sağlık” projesini hayata geçirdi. İlçedeki tüm mahalleleri kapsayacak yeni uygulama ile belediye ekipleri, vatandaşın ayağına giderek ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştirecek. Sosyal belediyecilik vizyonuyla başlatılan çalışmanın temel amacı, hastalıklar kapıyı çalmadan önlem almak ve mahalle sakinlerinde sağlık bilinci oluşturmak.

Ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü

Projenin ilk adresi Göksu Mahallesi Muhtarlığı olarak belirlendi. 9 ila 13 Mart tarihleri arasında sürecek olan ilk etapta, mahalle sakinlerine ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü hizmeti sunulacak. Vatandaş, hafta boyunca sabah 09.30 ila 12.30 ve öğleden sonra 13.30 ila 16.30 saatleri arasında muhtarlık binasında hazır bulunan sağlık ekiplerine başvurabilecek. Ölçümlerin hemen ardından uzman personeller, çıkan sonuçlara göre vatandaşları bilgilendirerek gerekli yönlendirmeleri yapacak.

Her hafta farklı bir noktada hizmet

Belediye Başkanı Görkem Duman, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak tüm Bucalıları bu hizmetten yararlanmaya çağırdı. Sağlık hizmetlerini doğrudan mahallelere taşıyarak koruyucu hekimlik anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Duman, ekiplerin her hafta farklı bir noktada mesai yapacağını ifade etti. Göksu Mahallesi’nin ardından program dahilinde diğer mahallelerde de devam edecek olan uygulamanın Buca’nın dört bir yanına sağlık ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.