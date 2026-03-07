Son Mühür / Osman Günden - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan ayının getirdiği birliktelik ruhunu Kızılay Mahallesi sakinleriyle aynı sofrada paylaşarak yaşadı. Kızılay Kent Lokantası’nda düzenlenen iftar programına Mahalle Muhtarı Esra Girgör, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar da katılım sağladı. İftar saati öncesinde ve sonrasında mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Eşki, vatandaşın taleplerini dinleyerek çözüm önerileri üzerine sohbet etti. Mahalle halkı, özellikle dar gelirli aileler için can suyu niteliği taşıyan Kent Lokantası ve Kent Kasap gibi hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

“Amacımız sadece yemek vermek değil”

İftar programında sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Ömer Eşki, “Ramazan, aynı sofrada buluşmanın, lokmamızı paylaşmanın ayıdır. Kent Lokantalarımızda her gün binlerce hemşehrimizle bir araya geliyoruz. Amacımız sadece yemek vermek değil; dayanışmayı büyütmek, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Bornova inşa etmek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal belediyeciliği güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Her gün neredeyse bin kişi ağırlanıyor

Belediye, mübarek ay boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çamdibi, Doğanlar ve Kızılay noktalarında bulunan Kent Lokantaları aracılığıyla hafta içi her gün bin kişiyi ağırlıyor. Bunun yanı sıra iftar vaktinde yolda olan veya evine yetişemeyen vatandaş da unutulmadı. Bornova, Evka-3 ve Stadyum metro istasyonlarında kurulan dağıtım noktalarında her gün bin kişilik kumanya desteği sağlanıyor. Belediye mutfağındaki profesyonel ekiplerce hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak yemekler, hem sabit merkezlerde hem de ulaşım hatları üzerinde Bornovalılara ulaştırılıyor.