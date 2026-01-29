Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ray hattı üzerinde meydana gelen yer kayması, Bandırma-İzmir seferini gerçekleştiren yolcu treninin raydan çıkmasına yol açtı. Şans eseri büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda, bir yolcu hafif şekilde yaralanırken tahliye operasyonu için ekipler seferber oldu. İşte kazanın tüm detayları ve son durum....

Savaştepe’de heyelan raylara indi: Yolcu treni kontrolden çıktı

Balıkesir sınırları içerisinde ulaşım sağlayan demir yolu hattı, akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Bandırma’dan hareket ederek İzmir istikametine doğru yol alan E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Savaştepe ilçesine bağlı Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi mevkisinden geçtiği sırada doğa olayına yakalandı. Bölgede aniden meydana gelen toprak kayması, rayların altındaki zemini hareket ettirerek lokomotif ve vagonların dengesini bozdu.

Zemindeki bu ani hareketlilik, içinde 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu trenin raylardan dışarı savrulmasına sebebiyet verdi. Sarsıntıyla birlikte duran trende bulunan yolcular büyük panik yaşarken, bölgedeki toprak kaymasının boyutu kaza sonrası daha net bir şekilde görüldü.

Genç yolcu yaralandı: Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi

Kazanın hemen ardından yapılan ihbarlar neticesinde olay mahaline ivedilikle jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Raydan çıkan vagonlar içerisinde bulunan yolcuların sağlık durumları kontrol edilirken, 16 yaşındaki Zehra E.’nin sarsıntı etkisiyle hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı yolcunun genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekipler bir yandan tıbbi yardım sağlarken, diğer yandan jandarma birimleri bölgede güvenlik koridoru oluşturarak ikinci bir heyelan riskine karşı önlem aldı. Trende bulunan diğer yolcuların ve personelin yara almadan kurtulması, olası bir facianın boyutlarını küçülten teselli kaynağı oldu.

Tahliye operasyonu: Yolcular otobüslerle İzmir’e ulaştırıldı

Kazanın yaşandığı bölgenin coğrafi konumu ve trenin hareket kabiliyetini yitirmesi nedeniyle hızlı bir tahliye planı devreye sokuldu. Raydan çıkan trende mahsur kalan 143 yolcu, olay yerine getirilen yedek bir tren vasıtasıyla en yakın noktada bulunan Soğucak İstasyonu’na nakledildi. Güvenli bölgeye ulaştırılan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ulaşım koordinasyonu sağlandı.

Soğucak İstasyonu’nda hazır bekletilen otobüslere aktarılan yolcular, karayolu üzerinden asıl varış noktaları olan İzmir’e gönderildi. Demiryolu hattında ulaşımı durduran kazayla ilgili teknik inceleme ve raylardaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.