Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nil Korkmaz, Halil Kaan Kaçar ve Onur Özbek, bu yıl 22’ncisi düzenlenen Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması’nda Türkiye birinciliğini elde etti.

Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle düzenlenen yarışmada genç mühendis adayları, bir lojistik firması için gerçekleştirdikleri tedarik zinciri analizinde müşteri memnuniyeti, arz-talep dengesi, stok optimizasyonu, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri değerlendirerek yenilikçi çözüm önerileri geliştirdi. Jürinin beğenisini kazanan çalışma, en iyi proje seçildi.

Finalde büyük başarı

İEÜ’lü öğrenciler, yaklaşık iki aylık hazırlık sürecinin ardından finale kaldı. İstanbul’da Hilton Mall of İstanbul’da düzenlenen finalde projelerini savunan ekip, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe uzandı. Yarışmaya lisans ve dört yıllık yüksekokul öğrencilerinin katıldığı A Kategorisinde elde edilen bu başarı, üniversitede büyük mutluluk yarattı.

“Başarı sadece teknik bilgiyle değil, ekip ruhuyla geldi”

Öğrenciler Nil Korkmaz, Halil Kaan Kaçar ve Onur Özbek, kazandıkları birinciliğin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Gerçek bir lojistik firmasının karşılaştığı problemlere odaklandık ve sürdürülebilir, verimliliği artıran çözümler geliştirdik. Müşteri memnuniyeti, maliyet kontrolü ve risk yönetimi gibi birçok değişkeni birlikte analiz ettik. Bu deneyim bize mühendislikte başarının yalnızca teknik bilgilerle değil, ekip çalışması, iletişim ve stres yönetimi ile de oluştuğunu gösterdi. Jüriden aldığımız geri bildirimler yolumuzun doğru olduğunu kanıtladı. Bu başarı hem motivasyonumuzu artırdı hem de öğrendiklerimizi uygulama fırsatı sundu.”

“Gerçek dünya problemlerine çözüm üretme becerisi güçleniyor”

İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamdi Giray Reşat, öğrencilerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Bu birincilik, bölümümüzün uygulamalı eğitim yaklaşımının ve analitik düşünme becerilerine verdiği önemin somut bir göstergesidir. Öğrencilerimiz teknik altyapılarının yanı sıra problem çözme, takım çalışması ve stratejik düşünmebecerileriyle de ön plana çıktı. Bu tür yarışmalar, gençlerin gerçek dünya problemlerine çözüm geliştirme yetkinliğini pekiştiriyor ve onları profesyonel yaşama bir adım önde hazırlıyor. Kendilerini tebrik ediyorum.”