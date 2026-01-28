Turizm başkenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen orta şiddetli bir yer sarsıntısıyla hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan veriler, depremin paniğe neden olsa da herhangi bir yıkıma yol açmadığını ortaya koydu.

Gece yarısı gelen sarsıntı: AFAD verileri açıkladı

Antalya’nın kuzey bölgesinde yer alan Döşemealtı ilçesi, saatler 22.43’ü gösterdiğinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD’ın sismik izleme merkezlerinden elde edilen anlık verilere göre, yer kabuğunun yaklaşık 9.63 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu hareketlilik, kısa süreli bir endişe yarattı. Depremin sığ odaklı olması, sarsıntının yüzeyde daha net hissedilmesine neden olurken, uzmanlar bölgedeki sismik aktiviteyi yakından takip etmeye başladı.

Geniş bir alanda hissedildi: Saha taramaları başlatıldı

Merkez üssü Döşemealtı olan sarsıntı, sadece ilçe sınırları içerisinde kalmayıp Antalya kent merkezi ile çevre ilçelerde de vatandaşlar tarafından hissedildi. Geceyi istirahat ederek geçiren pek çok kişi sarsıntıyla birlikte kısa süreli panik yaşarken, ilgili birimler vakit kaybetmeden saha denetimlerine yöneldi. Valilik ve yerel yönetim koordinesinde yapılan ilk incelemelerde, binalarda veya altyapıda herhangi bir hasarın oluşmadığı, ihbar hatlarına olumsuz bir durumun yansımadığı bilgisi paylaşıldı.

Can ve mal kaybı bulunmuyor

Depremin hemen ardından yapılan ön değerlendirmeler, bölge halkının nefes almasını sağladı. İlk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar gibi bir tablonun oluşmadığı tescillendi. Yetkililer, bu ölçekteki sarsıntıların bölgenin jeolojik yapısı gereği olağan karşılanabileceğini hatırlatırken, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmelerinin önemine dikkat çekti. Döşemealtı ve çevresinde hayat normale dönerken, ekiplerin tedbir amaçlı gözlemleri devam ediyor.

