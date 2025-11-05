Son Mühür / Sayıştay, Beydağ Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyetlerini mercek altına aldı. Raporda, belediyeye ait taşınmazların değer tespitlerinin uzun süredir güncellenmediği, elektrik trafolarından ecrimisil bedeli tahsil edilmediği ve kamu gelirlerinin vadesiz hesaplarda tutulduğu gibi mali usulsüzlüklere dikkat çekildi. Ayrıca fiilen çalışmayan müdürlük kadrolarına da dikkat çekildi.

Taşınmazların değer tespiti yapılmamış

Sayıştay, Beydağ Belediyesi’nin tapuda kayıtlı taşınmazlarının değer tespitlerinin yapılmadığını belirledi. Mevzuat gereği belediyelerin taşınmazlarını maliyet veya rayiç bedeller üzerinden kaydetmesi gerekirken, bu işlemler uzun süredir güncellenmediği ifade edildi.

Elektrik trafoları için ‘Tahsil edin’ uyarısı

Raporda, Beydağ ilçe sınırları içinde elektrik dağıtım şirketine ait trafoların bulunduğu, ancak bunlardan herhangi bir ecrimisil bedeli tahsil edilmediği tespit edildi. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kamu taşınmazlarının özel şirketlerce kullanımı halinde ecrimisil alınması zorunlu olduğu hatırlatılarak; belediyenin bu konuda gerekli tespit ve tahsil işlemlerini başlatması gerektiğini belirtti.

Gelirler vadesiz hesapta!

Beydağ Belediyesi’nin otopark, yapı denetim ve fay hattı gelirlerini uzun süredir vadesiz hesapta tuttuğu tespit edildi. Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği, kamu kaynaklarının vadeli hesaplarda değerlendirilerek nemalandırılmasını öngörürken; Sayıştay, belediyenin bu fonları uygun yatırım araçlarıyla değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyenin, Hazine taşınmazlarının satışından aktarılması gereken gecekondu fonu payı için özel bir hesap açılmadığı, bu gelirlerin doğrudan belediye bütçesine veya borç mahsuplarına yönlendirildiği de belirtildi.

Müdürlük yok ama kadrosu var!

Belediye teşkilat yapısında yer alan Muhtarlıklar Müdürlüğü gibi bazı müdürlüklerin fiilen faaliyet göstermediği, buna rağmen kadrolarının korunduğu tespit edildi. “Norm Kadro Yönetmeliği’ne göre belediyelerde aktif faaliyeti olmayan müdürlükler ihdas edilemez” hatırlatması yapılan raporda, bu kadroların kaldırılarak personel planlamasının gözden geçirilmesini önerildi.

Müze ücretleri takip edilmiyor

Beydağ Belediyesi’ne aktarılması gereken müze giriş ücreti payının Büyükşehir Belediyesi’nden düzenli olarak takip edilmediği görüldü. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, büyükşehirlerin topladığı müze gelirlerinin yüzde 75’i ilçe belediyelerine nüfus oranına göre aktarılmalıdır. Sayıştay, belediyenin bu gelir kalemini izleme ve tahsil süreçlerini güçlendirmesini istedi.