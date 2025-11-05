İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin kelebek camını kırarak teyp ve ses sistemi çalan iki şüpheli, olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, 28 Ekim’de gerçekleşen olay sonrası dikkat çekmemek için kıyafet değiştirerek bölgeden uzaklaştı.

22 farklı kameradan takip yapıldı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 22 güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şüphelilerin güzergahını belirledi.

Ekipler, zanlıların çaldıkları 4 hoparlör, 2 tiz, 1 teyp ve 1 amfiyi plakasız bir araca yüklediklerini tespit etti. Şüphelilerin daha sonra Konak yönüne kaçtığı belirlendi.

2 şüpheli kısa sürede yakalandı

Görüntüler üzerinden eşkalleri belirlenen O.S. (27) ve Ö.A. (41) polis ekiplerince operasyonla yakalandı. Çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirilirken, teyp ve amfinin Buca’daki bir iş yerine satıldığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi hakkında “suç eşyasını satın almak” suçundan işlem yapıldı.

Şüphelinin hapis cezası ve firari kaydı çıktı

Yapılan sorgulamada, gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.’nın 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca hırsızlık suçundan 3 ayrı dosya nedeniyle firari olarak arandığı ortaya çıktı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.