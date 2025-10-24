İzmir siyasetinde yeni ziyaretler yaşanmaya devam ediyor. Bir ziyaret de AK Parti cephesinden geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ziyarette bulundu.

"Başarılarının devamını diliyorum!"

Gerçekleştirilen ziyaret hakkındaki detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Saygılı, "Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. Dr. Mehmet Kasapoğlu ile birlikte Menemen Belediye Başkanımız Sn. Aydın Pehlivan’ı makamında ziyaret ettik.

Menemen’imizde hayata geçirilen vizyon projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık, açılış için gün sayan Deneyim Müzesi’ndeki son hazırlıkları yerinde inceledik.

Gayreti, vizyonu ve AK Belediyecilik anlayışıyla Menemen’i her geçen gün daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getiren Başkanımız Aydın Pehlivan’ı tebrik ediyorum. Menemenli hemşehrilerimize değer katan bu hizmet yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum.