Son Mühür- Karabağlar Belediye Meclisi’nin AK Parti Grupbaşkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ı sert sözlerle eleştirdi. Eroğlu, Kınay’ın TOKİ hakkında “kaçak” ve “usulsüz” ifadelerini kullanmasına tepki göstererek, “Türkiye’nin en güvenilir ve itibarlı kurumlarından biri olan TOKİ’ye bu tabirleri kullanacak en son kişi Helil Kınay’dır” dedi.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözüyle Kınay’ı hedef alan Eroğlu, belediye binasının hemen yakınında faaliyet gösteren “illegal bit pazarı” iddiasını gündeme taşıdı.

"İLLEGAL BİT PAZARINA GÖZ YUMULMUŞTUR"

Eroğlu açıklamasında, “Yeşillik Caddesi üzerinde, Karabağlar Belediye Binası’nın yalnızca 127 metre gerisinde, her gün hem Helil Kınay’ın hem de belediye bürokratlarının önünden defalarca geçtiği illegal bit pazarı, yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanda hiçbir mali kaydı bulunmayan, 125’in üzerinde tezgâhta satış yapılmasına göz yumulmuş ve fiilen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, söz konusu alanın uzun süredir belediyenin bilgisi dahilinde faaliyet gösterdiğini öne sürerek şu soruları yöneltti:

“Bu alanı kim işletiyor? Kimlere, ne için hizmet ediyor? Bu ‘kaçak’ düzen, hangi kirli işlerle örtüşüyor?”

Eroğlu’nun açıklamaları, Karabağlar Belediyesi’nin ilçedeki denetim uygulamaları ve iddia edilen kaçak pazar faaliyetleriyle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.